MATTEO SALVINI TORNA IN CAMPANIA: ADERISCONO ZINZI E NAPPI IN VISTA DELLE REGIONALI 2020

Il tour non è ancora definito ma, di certo, il leader della Lega Matteo Salvini, il 5 giugno tornerà in Campania, toccando le province di Napoli e di Caserta dove sono annunciate due adesioni importanti al partito: nel casertano passa alla Lega l’attuale consigliere regionale Gianpiero Zinzi, mentre per la Provincia di Napoli ci sarà l’adesione ufficiale alla Lega dell’ex assessore regionale Severino Nappi.

Per Matteo Salvini si apre la partita delle prossime elezioni regionali e lo sguardo dell’ex Ministro dell’Interno è tutto rivolto al Sud: Campania e Puglia saranno al centro della prossima campagna elettorale della Lega che punta, soprattutto, a rafforzarsi proprio nel Sud Italia.