MERCATO SAN SEVERINO. GIOVANNI ROMANO AL LAVORO PER LE COMUNALI 2022

Chiusa la sua esperienza all’interno della Lega di Matteo Salvini, reduce dal lavoro svolto alle Regionali 2020 per la formazione della lista Caldoro Presidente, Giovanni Romano, già assessore regionale all’ambiente dal 2010 al 2015, è già al lavoro per un ritorno al passato: la guida del Comune di Mercato San Severino. Il voto è in programma per il 2022 ma, da qualche settimana, Romano ha avviato una concreta campagna di ascolto del territorio per mettere in piedi una squadra di candidati da presentare alle prossime elezioni comunali del centro della Valle dell’Irno. Un progetto politico civico ? Per il momento Romano si sta muovendo all’interno dello schieramento delle civiche che, anche in passato, hanno sostenuto la sua candidatura alla carica di Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

