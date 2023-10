MERCATO SAN SEVERINO. IN ARRIVO DAL 23 OTTOBRE SANSEVERINO YOUNG ART

“Si avvicinano le fasi finali del concorso SANSEVERINO YOUNG ART, un concept unico per la creazione dei progetti artistici, a cui partecipano gli studenti dei Licei Artistici e Musicali regolarmente iscritti nell’anno accademico 2023/2024 della Regione Campania.

L’Amministrazione Comunale, che ha ideato il progetto, ha ritenuto opportuno formalizzare la collaborazione tra il Comune di Mercato S. Severino, il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” e la Fondazione “Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra” per la realizzazione dello stesso, attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa.”

Lo annuncia il Vice Sindaco del Comune di Mercato San Severino Enza Cavaliere.

Il concorso che ha avuto il patrocinio del Senato, del Ministero della Cultura, della Regione Campania, della Rete dei Licei Artistici Campani, del Liceo Artistico di San Leucio di Caserta, del Liceo Statale Alfano I di Salerno e dal Conservatorio Musicale Giuseppe Martucci di Salerno, ha suscitato per questa I edizione, grande interesse. Numerosi i licei sia Artistici che Musicali che hanno aderito all’iniziativa, provenienti da tutte le cinque province della Campania.

Attendiamo entro venerdì 20 ottobre oltre 150 opere. Una mostra, aperta al pubblico, sarà allestita all’interno del quadriportico del palazzo di Città già dal prossimo 23 ottobre.

La giuria, riferita alla sezione arte, composta dallo Storico e Critico D’arte Giorgio Grasso, L’Artista Ciro Palumbo, il medico e promotore d’arte Tani Russo esaminerà le opere decretando i primi tre classificati.

La giuria, per la sezione musicale, composta dal Maestro Nicola Samale, il Maestro Crosta Allessandro e il Critico Musicale Dario Ascoli esamineranno le esibizioni nei giorni 26 e 27 ottobre, nelle ore pomeridiane.

Negli stessi giorni, all’interno del quadriportico alle ore 19,00, circondati dalle opere, ci saranno due eventi.

Il 26 assisteremo a “MonologArte” Monologhi semiseri a cura degli attori della scuola di teatro Crescere insieme oltre il teatro di Mercato S. Severino.

Il 27 saremo allietati dall’esibizione di una scuola di musica di Mercato S. Severino “ Mousiké Accademia’s Young Singers”.

Il tutto si concluderà con la cerimonia di premiazione che si terrà sabato 27 ottobre, alle ore 17,00, a teatro Comunale.

Siamo orgogliosi che “SANSEVERINO YOUNG ART” , dedicato alle Arti che portano valore al brand in Italy, abbia riscosso tutto questo interesse, siamo già pronti il giorno dopo la cerimonia di premiazione a formalizzare un tavolo di lavoro con la rete dei licei artistici e musicali nazionale. Siamo intenzionati a realizzare attraverso SANSEVERINO YOUNG ART, un festival delle arti di valenza nazionale e perché no anche internazionale.