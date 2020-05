MICHELE DE LUCIA (LEGA): “DE LUCA NON FIRMA APERTURE 3 GIUGNO? PENALIZZA IL NOSTRO TURISMO”

La Campania sempre ultima: De Luca non firma l’accordo con il Governo per la riapertura dei confini il 3 giugno!

Una scelta folle sopratutto per i nostri territori, che vivono di turismo: chi ha possibilità di programmare una vacanza o anche un fine settimana, di certo non sceglierà la Campania , con il rischio di dover affrontare una quarantena o peggio, di dover cancellare il soggiorno!

E’ quanto dichiara Michele De Lucia, Sindaco di Positano ed esponente della Lega.

Tutto questo andrà a discapito dei nostri Paesi, che vivono solo ed esclusivamente di turismo. I cittadini della Campania hanno dimostrato di saper rispettare le regole e di aver preso coscienza delle norme di buon senso per arginare l’epidemia, ma ora c’è bisogno di ripartire, certamente dovrà essere una ripartenza in sicurezza, ma non possiamo permetterci di mettere a rischio un intera stagione turistica. Cosa succederà ad ottobre? Come faranno i lavoratori stagionali a sopravvivere fino alla prossima stagione ? (peraltro molti si sono visti negare i famosi ‘600 euro’ di bonus)

Non vogliamo la carità del governatore, a noi non serve questo assistenzialismo, abbiamo una dignità e vogliamo lavorare! Devono metterci in condizione di lavorare in sicurezza e consentirci di ripartire!