NELLO FIORE (CAMPANIA LIBERA): POLITICA, SPORT E L’INTESA CON VINCENZO DE LUCA

Dal 1993 ad oggi, sempre e solo da una sola parte: al fianco di Vincenzo De Luca. Ultimi giorni di campagna elettorale per il consigliere regionale di Campania Libera Nello Fiore, 62 anni, di cui gran parte trascorsi, sotto il profilo politoco, accanto all’attuale Presidente della Regione Campania.

Dalla prima presenza in Consiglio Comunale, eletto nel 1993 con la lista Progressisti per Salerno, al ruolo di assessore comunale al Commercio, con il grande piano per la liberalizzazione delle licenze commerciali che, all’epoca, diede un grande impulso all’economia locale.

Uno sguardo anche alla professione di avvocato, con la sua specializzazione in Diritto Sanitario, ma anche la grande passione per lo sport tanto da portarlo a realizzare uno dei primi grandi centri sportivi della Provincia di Salerno: il Fiore Club di Giffoni Valle Piana (Salerno).

Adesso, dopo i primi 5 anni trascorsi in Consiglio Regionale, con la Vice Presidenza della Commissione Agricoltura, una nuova sfida: quella di continuare il percorso politico al fianco del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.