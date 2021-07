NESSUN CAMBIO DI COLORE PER LE REGIONI NELLE PROSSIME SETTIMANE

Nelle prossime settimane le Regioni italiane potrebbero rimanere in zona bianca. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenuto a “Radio1 in Campo”. “Fino a ieri l’elemento principale che determinava il cambio di colore era legato ai contagiati – dice parlando dei nuovi parametri di valutazione –

E’ ovvio che di fronte a una platea di cittadini vaccinati, e con le evidenze scientifiche che ci dicono che i vaccinati, qualora dovessero contrarre il Covid-19 con la variante Delta, non finiscono in terapia intensiva, l’elemento determinante da qui in avanti deve essere il livello di occupazione dei nostri ospedali. Ciò crea condizioni di serenità e ci permette di dire che nelle prossime settimane le nostre Regioni rimarranno in zona bianca. È un provvedimento di buon senso che fotografa il quadro reale. Siamo di fronte a una pandemia dinamica che cambia gli scenari molto rapidamente”.