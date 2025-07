NOCERA INFERIORE. OK A FINANZIAMENTO PARCO MONTI LATTARI PER PERCORSO DELLA SALUTE

Presso la sede del Parco Regionale dei Monti Lattari, si è tenuta la conferenza stampa in seguito all’ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai Comuni del territorio nell’ambito della misura “Progetti, Cammini e Cultura dei Monti Lattari”.

Il Presidente del Parco Enzo Peluso ha illustrato i progetti finanziati, le risorse messe a disposizione e le ricadute sul territorio. Insieme ai sindaci di 8 comuni facenti parte della comunità del Parco, per il comune di Nocera Inferiore erano presenti l’assessore all’ambiente, Massimiliano Mercede, l’assessore ai lavori pubblici, Gianluca Perna, e il funzionario settore ambiente ing. Simona Pulsinelli.

Il finanziamento ottenuto pari a 10.000 euro per il progetto “Riqualificazione di alcuni tratti del Percorso della Salute”, avrà il fine di migliorarne l’accessibilità, attraverso la riqualificazione paesaggistica e la valorizzazione del patrimonio ambientale tramite il recupero di alcuni tratti della sentieristica.

