NOCERA SUPERIORE. FDI GUARDA AL CONGRESSO ED AVVIA LA NUOVA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO

Fratelli d’Italia a Nocera Superiore non si ferma, guarda al Congresso Cittadino ed avvia anche la nuova campagna di tesseramento. Alla presenza dei Parlamentari Edmondo Cirielli ed Antonio Iannone, il Direttivo Cittadino di Fratelli d’Italia, questa mattina, ha presentato alla cittadinanza i nuovi progetti del partito di Giorgia Meloni per il futuro. I tre consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Fabbricatore, Amato e Pagano hanno anche illustrato il lavoro di opposizione ferma ma costruttiva portato avanti nei confronti dell’attuale amministrazione comunale di Nocera Superiore, rivendicando anche importanti risultati ottenuti proprio grazie alla capacità di presentare proposte costruttive. Adesso si passa alla fase del nuovo tesseramento per Fratelli d’Italia, prima di giungere all’appuntamento con il congresso per il rinnovo delle cariche cittadine.

Share on: WhatsApp