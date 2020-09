NOCERA SUPERIORE. FDI IN CONSIGLIO CONTRO AUMENTO TARI E REGOLAMENTO

Ancora una volta, come già fatto in passato, i Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia di Nocera Superiore, ieri sera, nel corso della seduta del Consiglio Comunale, hanno votato contro gli aumenti della Tari ed il relativo regolamento. “La maggioranza, o cio’ che resta di essa”, dichiarano Fabbricatore, Amato e Pagano, “ancora una volta dimostra di non avere alcun collegamento con la realtà della città. E cosi’ in un momento difficile per l’economia delle famiglie e delle aziende, a cuor leggero, adotta un provvedimento per imporre un aumento delle imposte comunali”.

“Quanto poi ai problemi di natura politica della attuale maggioranza”, concludono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, “è opportuno sottolineare che l’uscita dal gruppo di Governo di Annabel Pagano e Giuseppe Salzano trae origine da motivi di natura personale. Di politico non c’è nulla. Pensiamo solo al futuro della nostra Nocera Superiore”.