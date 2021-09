NOCERA SUPERIORE. I CONSIGLIERI DI FDI CHIEDONO CHIARIMENTI SU CHIUSURA CENTRO ANZIANI

Centro sociale per gli anziani di Nocera Superiore: interrogazione dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore, Franco Pagano e Carmine Amato. “Da molti mesi la chiusura di questo importante luogo di ritrovo – spiegano – sta provocando fra gli anziani un senso di profonda frustrazione, anche in considerazione del fatto che in questo periodo la grave crisi pandemico-economica impedisce a molti di loro di poter recarsi in luoghi di svago. Considerato altresì che Il Centro anziani è normalmente frequentato anche da persone sole o con gravi problemi motori, che trovavano in quella sede un momento di svago anche psicologico”.

Da qui la richiesta: “Chiediamo – scrivono – di conoscere quando si intende riaprire questo importante luogo di socializzazione indispensabile per i cittadini. Di conoscere se saranno predisposti tutti quegli ausili che permettono una frequentazione in sicurezza, magari considerando una turnazione dei presenti o limitando ad un numero di presenze che possa permettere un giusto distanziamento. Se sono state previste modalità di apertura che possano considerare momenti in cui sia possibile effettuare le necessarie sanificazioni per preservare frequentatori del Centro”.