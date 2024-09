NOCERA SUPERIORE. LA PRO LOCO PRESENTA UN LIBRO SULLA STORIA DEL COMUNE SENZA INVITARE IL SINDACO

Un libro sulla storia di Nocera Superiore presentato senza che il Sindaco attuale Gennaro D’Acunzi sia stato invitato. I veleni della campagna elettorale per le Comunali, ma anche l’imminenza della discussione dei ricorsi al Tar contro la validità delle elezioni stese, sono ancora forti nel Comune di Nocera Superiore dove, per il pomeriggio di oggi, la Pro Loco ha organizzato un evento culturale, senza invitare non solo il Sindaco D’Acunzi ma nessun esponente dell’attuale amministrazione comunale. Come mai ? All’interno della Pro Loco, come dirigente, c’è Pasquale Cuofano, padre dell’ex Sindaco Giovanni, il quale, in caso di annullamento delle elezioni comunali potrà nuovamente presentarsi agli elettori del Comune di Nocera Superiore come candidato alla carica di Sindaco.

Share on: WhatsApp