REGIONALI 2025 IN CAMPANIA. LA LEGA FRENA GLI ALLEATI: “BASTA FUGHE IN AVANTI E PERSONALISMI”

La Lega di Matteo Salvini irrompe nel dibattito, da tempo in corso, in Regione Campania, tra le forze del centro destra per la scelta del candidato alla Presidenza della Campania. A lanciare un appello, che suona anche come monito, agli alleati di Fratelli d’Italia e Forza Italia è il Capogruppo in Consiglio Regionale Severino Nappi.

“La costruzione di una coalizione vincente per le prossime elezioni regionali è una prova di maturità anche per la classe dirigente regionale del centrodestra. Senza fughe in avanti, senza personalismi e senza improvvisazioni, siamo tutti chiamati a costruire le condizioni e i contenuti dell’intesa, sia in termini di programma che di individuazione delle figure più adatte a guidarla. È questo il lavoro che il tavolo nazionale e i nostri leader devono ricevere per poter operare le necessarie valutazioni e scelte, nell’ottica delle complessive esigenze e dei complessivi equilibri. Noi siamo disponibili da subito a seguire questo metodo. Nel frattempo lavoriamo per aggregare le migliori energie, professionalità ed esperienze del nostro territorio”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.