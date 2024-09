NUOVI INGRESSI NELLA DIREZIONE REGIONALE DI FRATELLI D’ITALIA IN CAMPANIA: ECCO I NOMI

“Come annunciato nel corso dell’ultima Conferenza Programmatica Regionale tenuta ad Avellino lo scorso fine settimana, ci sono nuove importanti adesioni al nostro Partito. Ho deciso, pertanto, di nominare, in seno alla Direzione Regionale, Carmine Agostinelli, Sindaco di San Bartolomeo in Galdo e Consigliere Provinciale di Benevento, Francesco Mazzariello, Presidente del Consiglio Comunale di Atripalda e Consigliere Provinciale di Avellino, e Arturo Leone Vernillo, Sindaco di San Nicola Manfredi. Continua il lavoro di radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio forti dei risultati di buongoverno di Giorgia Meloni e della voglia di cambiamento che spira nella nostra regione.”

Lo dichiara il Senatore, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

