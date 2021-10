NUNZIO CARPENTIERI DIFENDE IL SUO COMUNE. E VINCE. IL SUCCESSO DEL CONSIGLIERE DI FDI

Da ex sindaco, da consigliere regionale in carica, ha affrontato una campagna elettorale per le comunali non facile nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, ottenendo una vittoria non scontata e mandando a carte e quarantotto i progetti dei suoi avversari: il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri vince un’altra campagna elettorale. Dopo quella per le Regionali 2020, adesso quella per le Comunali 2021 nel suo Comune: con una difficoltà ancora maggiore perchè questa volta non era lui ad essere candidato sindaco ma il suo vice Antonio La Mura che, solo qualche giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste, aveva accettato la candidatura. Insomma, sotto il profilo politico ed elettorale un vero capolavoro per Nunzio Carpentieri che, nella sua Sant’Egidio, non ha fatto sconti a nessuno, non ha lasciato spazio agli avversari che, pure, partivano con i favori del pronostico.

