SALERNO. MIMMO DE MAIO: “SI RIPARTE PIU’ DECISI E DETERMINATI”

“È stata una competizione elettorale dura ed impegnativa.

Non posso non esprimere grande soddisfazione per l’eccezionale risultato ottenuto, sia dalla coalizione a sostegno del Sindaco Vincenzo Napoli e sia per il largo consenso registrato personalmente.

Ritrovare un rinnovato entusiasmo e la necessaria determinazione, dopo lunghi anni di impegno al governo della città, non è stato facile, ma quando l’obiettivo è quello di continuare a fornire il proprio contributo alla crescita ed allo sviluppo della propria comunità, si ritrovano energie inaspettate.”

Lo scrive l’assessore all’urbanistica Mimmo De Maio, fresco di rielezione all’interno del Consiglio Comunale.

Ringrazio tutti coloro che hanno espresso il loro convinto sostegno alla mia persona , ed un sentimento di sincera gratitudine va agli amici che più direttamente hanno condiviso con me questa entusiasmante competizione.

Si riparte ora, subito, più decisi e più determinati.