COMUNE DI PELLEZZANO. IL DECRETO DEL SINDACO MORRA SUL GREEN PASS PER LE STRUTTURE COMUNALI

Sulla scorta delle normative vigenti in materia di emergenza sanitaria per il contrasto al Covid-19, il Primo Cittadino ha decretato di affidare al Responsabile dell’Area di Polizia Municipale, il Comandante Carmine Somma, i compiti di definizione delle modalità operative per la verifica del rispetto delle prescrizioni sopra indicate.

“Gli Enti locali – spiega Il Sindaco Morra – hanno il dovere istituzionale, e aggiungerei morale per rispetto della tutela della salute pubblica, di adeguarsi alle normative emanate dal Governo Centrale per favorire un ritorno al lavoro “in presenza” in totale sicurezza. Per questo motivo, attraverso il decreto sindacale emesso, è stato affidato l’incarico al Comandante dei Vigili Carmine Somma, di predisporre le modalità operative al fine di predisporre gli opportuni controlli sul possesso del “green pass” sui luoghi di lavoro. Come detto in più circostanze, abbiamo un’unica arma per sconfiggere questo nemico invisibile, che è il vaccino. E dobbiamo fare in modo che ogni singolo cittadino sia responsabile delle proprie azioni per favorire un atteso ritorno alla normalità, ai tempi di pre-pandemia”.