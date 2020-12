NUNZIO CARPENTIERI (FDI) IN VISITA AD OTTATI DOPO L’ONDATA DI MALTEMPO

Questa mattina il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri ha incontrato il sindaco di Ottati Elio Guadagno per fare un primo sopralluogo nelle zone colpite, nei giorni scorsi, dall’ondata di maltempo: per alcune zone del piccolo centro della Provincia di Salerno è stato necessario anche effettuare l’evacuazione della popolazione.

Come in occasione dell’ondata di maltempo che, ad inizio mese, colpi’ il Golfo di Policastro, il consigliere Carpentieri ha voluto immediatamente portare alle popolazioni la vicinanza della Regione Campania, assumendo l’impegno per una nuova mozione da portare all’interno del consiglio regionale.