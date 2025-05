NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “MORTE BIMBA OSPEDALE NOCERA, SUBITO INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE”

Stando alle prime ricostruzioni, la mamma, anch’ella medico, si sarebbe recata presso il reparto di ginecologia e ostetricia del nosocomio nocerino con qualche giorno di anticipo rispetto al termine stabilito per il parto, a seguito della rottura delle acque. Una gravidanza senza particolari difficoltà, che però ha avuto un esito drammatico. L’equipe medica dell’ospedale avrebbe deciso di non intervenire con un parto cesareo, nonostante le ripetute richieste in questo senso della donna, alle prese con dolori molto forti e lunghe ore di travaglio. Alla fine, la tragedia, con la bambina nata in condizioni già disperate e posta già priva di vita tra le braccia della mamma.