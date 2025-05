ROCCAPIEMONTE. IL SINDACO PAGANO: “PARLIAMO AI GIOVANI PER SFATARE MITO CHIRURGIA ESTETICA”

Il Gruppo News Voices, in collaborazione con il Lions Club di Mercato San Severino, capofila dei club della VI Circoscrizione del Distretto 108 YA, organizza il convegno dal titolo “Chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva nei giovani – Miti, fatti e misfatti”, in programma per Venerdì 16 maggio 2025 alle ore 16:00, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Bonaventura Rescigno” di Roccapiemonte.

L’incontro mira a sensibilizzare studenti, genitori e docenti su un fenomeno in preoccupante crescita tra le nuove generazioni: il ricorso alla chirurgia estetica in età adolescenziale, spesso spinto da modelli irrealistici proposti da social media e cultura dell’immagine. Verranno affrontati i falsi miti e i reali rischi, spiegate le differenze tra chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva, e messi in evidenza i danni fisici, psicologici e identitari che interventi prematuri possono comportare.

Dichiarazione del Sindaco di Roccapiemonte, Dr. Carmine Pagano:

“Accolgo con grande favore questa iniziativa, che affronta con coraggio e responsabilità un tema delicato ma necessario. Proteggere i nostri giovani significa anche aiutarli a riconoscere il valore dell’autenticità, a non cedere a pressioni esterne e a rispettare il proprio corpo. Ringrazio il Lions Club Mercato San Severino, il Gruppo News Voices e tutti i Lions della VI Circoscrizione per l’impegno profuso. È un onore ospitare un evento così importante nella nostra città.”

Dichiarazione della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Rossella De Luca:

“La scuola ha il dovere etico e pedagogico di promuovere nei giovani una cultura della consapevolezza, del rispetto per sé stessi e della capacità di scelta libera e informata. Oggi più che mai, nell’epoca dei modelli imposti e delle identità spesso costruite sui social, è fondamentale offrire strumenti critici per leggere la realtà e proteggere la propria unicità. Questo convegno rappresenta una tappa importante nel percorso educativo che il nostro Istituto porta avanti con convinzione. Ringrazio gli organizzatori, i relatori e tutte le istituzioni coinvolte per aver posto al centro dell’attenzione un tema così urgente e attuale. Un particolare invito va alle famiglie, che sono – insieme alla scuola – pilastri irrinunciabili della comunità educativa: la loro partecipazione attiva è il fondamento di ogni percorso formativo efficace e duraturo.”