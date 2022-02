NURSIND SALERNO: “SODDISFAZIONE PER RISULTATI RAGGIUNTI CONTRO MALATTIE RARE”

NURSIND SALERNO ESPRIME GRANDE SODDISFAZIONE PER I PROGRESSI COMPIUTI DALL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA DI SALERNO NELLO STUDIO E NELLE CURE DELLE MALATTIE RARE.

L’A.O.U. DI SALERNO, INFATTI, CON IL CONTRIBUTO FONDAMENTALE DELLA U.O. DI IMMUNOLOGIA DIRETTA DAL PROFESSOR MASSIMO TRIGGIANI, HA FINALMENTE OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE E PRESA IN CARICO DI OLTRE 700 MALATTIE RARE AFFERENTI VARIE STRUTTRE AZIENDALI (Pediatria, Gastroenterologia, Assistenza socio sanitaria).

PARTICOLARI RICONOSCIMENTI SONO VENUTI CON L’ACCREDITAMENTO DA PARTE DELLA RETE ERN (European Reference Network), CHE RIUNISCE I CENTRI EUROPEI PER LE MALATTIE RARE, E DA PARTE DELLA RETE RECONNECT DEDICATA ALLE MALATTIE AUTOIMMUNI E DEL TESSUTO CONNETTIVO, RISULTANDO QUELLO DELL’AOU DI SALERNO L’UNICO CENTRO IN CAMPANIA PER TALE TIPO DI PATOLOGIE.

Al Prof. Massimo Triggiani e a tutti i suoi collaboratori, tra cui per il comparto la cps Tiziana Della Vista, formuliamo i più sentiti complimenti e auguri per l’importante lavoro che sono chiamati a svolgere e di cui trarranno sicuro vantaggio gli utenti affetti da malattie rare e la collettività tutta.

NURSIND SALERNO seguirà con l’attenzione e l’impegno di sempre, gli sviluppi organizzativi del settore immunologico e malattie rare salernitano, fino alla piena e più ampia implementazione di tale Struttura nel prossimo atto aziendale dell’A.O.U. di Salerno.