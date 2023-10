OLEVANO SUL TUSCIANO AL CENTRO DEL DIBATTITO SU PNRR CON ANTONIO DE CARO

Il Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti è soddisfatto della manifestazione che, tra gli altri, ha portato nel centro della Valle del Sele Antonio De Caro, Sindaco di Bari e Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, per affrontare il tema dell’utilizzo dei fondi Pnrr.

“Con grande soddisfazione,” scrive Michele Ciliberti, “nella giornata di ieri, abbiamo ospitato sul nostro territorio, il Presidente Nazionale dell’Anci e Sindaco di Bari Antonio De Caro, dove insieme agli amici del Centro Studi Super Sud,dell’ Istituto Internazionale Jaques Maritian e dell’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare ci siamo confrontati sul PNRR e sulla prospettiva per il nostro Mezzogiorno. Un ringraziamento ai tantissimi partecipanti, in particolar modo i colleghi amministratori ed i tecnici del nostro comprensorio.”