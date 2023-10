MERCATO SAN SEVERINO ADERISCE A PULIAMO IL MONDO 2023. GUADAGNO: “SEGNALE IMPORTANTE”

“Siamo ancora in tempo per trasferire alle nuove generazioni i valori fondamentali del rispetto dell’ambiente e della necessità di modificare il proprio stile di vita per arginare l’avanzata del cambiamento climatico. E’ questa una delle ragioni per le quali il Comune di Mercato San Severino ha deciso di aderire alla edizione 2023 di Puliamo il Mondo, l’evento organizzato da Legambiente”. Ad annunciarlo è l’assessore comunale all’ambiente del Comune di Mercato San Severino Carlo Guadagno.

“Proprio per dare un segnale forte ai piu’ giovani”, continua Guadagno, “quest’anno saranno tre le scuole ad ospitare le lezioni di educazione ambientale che si terranno nel Rione Regina Pacis dove è in atto un progetto che coinvolge gli studenti per la pulizia della zona, nel Plesso Scolastico San Tommaso D’Aquino e nella zona di Piazza del Galdo dove si trova una sede distaccata di un istituto scolastico”.