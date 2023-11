OLEVANO SUL TUSCIANO. L’AMMINISTRAZIONE CILIBERTI CAMBIA IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Domani, alle ore 10:00, nell’aula consiliare del Palazzo municipale (Piazza Umberto I, frazione Ariano) sarà presentato il nuovo calendario di conferimento dei rifiuti solidi urbani che entrerà in vigore da lunedì 27 novembre 2023. Le modifiche apportate dal Comune di concerto con l’azienda Nappi Sud di Battipaglia sono finalizzate al miglioramento del servizio.

Tra le novità in programma c’è l’aggiunta di un giorno di raccolta in più per la frazione MULTIMATERIALE. Nella circostanza sarà presentata anche l’App “RICICLARIO” (Download da AppStore, Google Play e AppGallery) che contiene tutte le informazioni per essere sempre aggiornati sul servizio di raccolta differenziata

I dettagli del nuovo programma di conferimento dei rifiuti saranno annunciati nel corso dell’incontro APERTO ALLA CITTADINANZA e poi divulgati all’utenza attraverso una serrata campagna di informazione. All’incontro interverranno i responsabili della ditta Nappi Sud, l’assessore all’Igiene urbana, Armando Poppiti e il sindaco Michele Ciliberti.

“Le modifiche apportate al regolamento di conferimento dei rifiuti sono finalizzate all’ottimazione del servizio. – dice il primo cittadino Ciliberti – Soprattutto sono finalizzate al contenimento della spesa in previsione di un aggiornamento dei pressi di smaltimento. Con queste minime variazione dovremmo riuscire a mantenere inalterato il costo del servizio di raccolta che ricade integralmente sull’utenza. Un plauso lo rivolgo ai cittadini rigorosi che effettuano con precisione la Differenziata. Gli indisciplinati, invece, saranno perseguiti con azioni mirate di contrasto al fenomeno di abbandono dei rifiuti.