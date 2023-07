OLEVANO SUL TUSCIANO. MICHELE CILIBERTI: “UN FINE SETTIMANA DI GRANDI EVENTI”

Il prossimo fine settimana eventi, spettacoli e socialità saranno i protagonisti del comune picentino. L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Michele Ciliberti, all’interno del cartellone estivo “Olevano d’Estate” per il prossimo weekend ha previsto una serie di eventi che oltre a coinvolgere la popolazione residente, saranno di forte interesse anche per i visitatori ed i turisti provenienti dai comuni limitrofi. Si inizia venerdì 28 luglio, dove nella Villa Comunale della frazione Monticelli, si terrà lo spettacolo musicale “Pronti a Salpare”, una cover Band di Edoardo Bennato guidata dal Maestro Vito Capone. Sabato 29 luglio invece, serata dedicata interamente ai bambini. Infatti, sempre nella Villa Comunale di Monticelli, l’Aps Osservatore sui Minori, all’interno del programma del Centro Estivo 2023, ha inteso organizzare “La notte bianca dei bambini”. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 esibizioni di mascottes, spettacoli di Kristaball, postazioni di gonfiabili, Color Party e Baby Dancing saranno rese fruibile gratuitamente a piccoli del comune della Valle del Tusciano. Infine, Domenica 30 luglio in piazza Palatucci, si terrà il concertone del gruppo musicale Nostalgia 90, vero tormentone di questa Estate 2023.

Soddisfatto della programmazione il Sindaco Ciliberti: “ Il nostro cartellone estivo si sta rivelando di forte interesse. Sia i nostri concittadini che, i non residenti sono entusiasti di partecipare alle nostre attività. Un plauso ed un ringraziamento va alle associazioni, al terzo settore, agli sponsor ed ai singoli cittadini che stanno partecipando e soprattutto in modo sinergico stanno collaborando alla riuscita della programmazione estiva 2023. Gli eventi non finiscono con il mese di luglio, ad agosto avremo tante altre serate da vivere insieme e che soprattutto coinvolgeranno tutte le frazioni del nostro territorio.”