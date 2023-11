OLEVANO SUL TUSCIANO. SABATO 18 NOVEMBRE LA MARCIA DEI DIRITTI DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI

Sabato 18 novembre 2023, alle ore 9:30, scendono in piazza i bambini di Olevano sul Tusciano per celebrare la Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza! Il ritrovo è nel piazzale della chiesa di Santa Maria delle Grazie, alla frazione Monticelli, da dove si muoverà il corteo fino a piazza Carmine Calò.

L’Amministrazione comunale, sensibile alle tematiche di carattere sociale, ha promosso la marcia fatta dai bambini in collaborazione con le Parrocchie di Olevano sul Tusciano, la locale delegazione delle Protezione civile, il Forum dei giovani e le associazioni culturali e sportive del territorio. Hanno aderito: Asd Olevanese, Il Tusciano, Aics Olevano Aps, Agesci “Gerardo Biancaniello”, Volley Academy Cicatelli, El Paso Latino, Aventura School Dancing e Tusciano Equitazione.

La Giornata Internazionale – si ricorda – celebra la ricorrenza dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo, con 196 Stati Parte, ratificata dall’Italia il 27 maggio del 1991 con la Legge n. 176.

“Quello di domani mattina è un evento importante che pone l’attenzione di tutti sui diritti dei bambini – dice il sindaco Michele Ciliberti – Diritti di cui ogni persona deve essere consapevole, che vanno ribaditi, non sono in questa celebrazione, e difesi con massima convinzione. Il pensiero corre ai minori che vivono in quelle parti del mondo dove sono in corso conflitti violenti. A loro, esseri indifesi che hanno conosciuto troppo presto l’orrore della guerra, va la nostra riflessione. Da Olevano si alza forte il grido: “Basta guerre!”.