OSPEDALE DI SALERNO. LA DENUNCIA DELLA NURSIND: “TAMPONI A RISCHIO NELLE FESTIVITA’ NATALIZIE”

La gestione dei tamponi all’Ospedale di Salerno, nel corso delle prossime festività natalizie, è a rischio: la denuncia arriva dai vertici del sindacato Nursind che chiariscono, in un nota, i contorni della vicenda.

il Dirigente Diagnostica Covid-19 dr.ssa E. Vaccaro con nota P.G. 28870 del 13.12.2021, conseguente ad una misterica nota della Direzione aziendale prot. n. 2021/28403 del 06.12.2021, comunica che “…. A partire dal giorno 18 dicembre e fino a nuova comunicazione, il Laboratorio Covid-19 sarà chiuso nei giorni festivi e nei giorni prefestivi sarà aperto fino alle 14. Negli orari di chiusura, i tamponi naso faringei per il test molecolare dovranno pertanto essere consegnati ala laboratorio di Patologia Clinica.”. La suddetta nota risulta, come da intestazione, essere inviata al “Responsabile” Patologia Clinica per conoscenza ovvero la Struttura che secondo la Dr.ssa Vaccaro dovrebbe prendere in consegna i tamponi non si sa cosa pensi nel merito;

2. il “Responsabile” Patologia Clinica, dal suo canto, con mail al Coordinatore del Laboratorio Analisi, pare essersi adoperato non per ricevere la consegna dei tamponi naso faringei per il test molecolare, ma addirittura per processarli mediante l’utilizzo di una non meglio precisata apparecchiatura fornita dalla Dottssa Vaccaro e con obbligo ai TSLB di utilizzarla ai fini diagnostici covid nei turni di chiusura del laboratorio covid, a pena di provvedimenti conseguenti.