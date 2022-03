PAGANI. FDI IN PIAZZA CON UN QUESTIONARIO SUL GRADIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Una raccolta firme per alcuni temi di carattere nazionale ma anche un questionario, completamente anonimo per chi lo compila, per esprimere un giudizio sull’operato dell’amministrazione comunale del Sindaco Lello De Prisco: è questa l’iniziativa di Fratelli d’Italia Pagani che, domani, domenica 27 Marzo, sarà in Piazza Sant’Alfonso, nei pressi dell’Auditorium, per incontrare i cittadini del Comune dell’Agro e sottoporre loro il questionario che riguarda alcuni punti essenziali dell’attività dell’amministrazione comunale. L’appuntamento sarà, poi, ripetuto anche il 3 ed il 17 aprile da parte degli esponenti del partito di Giorgia Meloni, guidati nel Comune di Pagani da Attilio Tortora. Sono 11 le domande contenute nel questionario che toccano anche alcuni argomenti specifici come lo sviluppo del Turismo Religioso nel Comune di Pagani, le problematiche dello sviluppo economico ed un giudizio complessivo sull’operato della Amministrazione del Sindaco De Prisco.

