PAOLA LANZARA: “FIRMA MASTERPLAN AGRO, UNA GIORNATA STORICA PER IL TERRITORIO”

“Questo pomeriggio , insieme a tutti i sindaci del comprensorio , abbiamo sottoscritto un documento strategico per lo sviluppo ed il rilancio di un comprensorio vasto, dalle molteplici potenzialità. Insieme ai colleghi sindaci di Angri, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio Monte Albino, Sarno, Scafati e Siano, sotto l’egida della Regione Campania e del governatore Vincenzo De Luca, abbiamo dato il via al progetto di programmazione condivisa che ci accompagnerà nei prossimi anni e che segnerà la svolta che tutti stavamo aspettando.”

Lo dichiara Paola Lanzara, Sindaco del Comune di Castel San Giorgio.

Un grazie al governatore della Campania, l’on. Vincenzo De Luca per aver creduto ed investito anche sull’Agro.Da parte nostra il massimo impegno per guidare l’azione di governance e sviluppo complessiva lungo le direttrici individuate: rigenerazione ambientale, recupero e nuova funzionalizzazione delle reti per il trasporto, riqualificazione e innovazione dell’apparato produttivo e della filiera agricola, rigenerazione urbana, potenziamento delle politiche per la riduzione del disagio sociale.