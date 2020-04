PAOLO OTTOBRINO (PSI): “ATTENZIONE INQUINAMENTO, ORA INVESTIMENTI SU GREEN ECONOMY”

Il periodo che stiamo attraversando ci ha imposto necessariamente delle riflessioni.La nostra vita,ha subito degli evidenti cambiamenti delle nostre abitudini.Occorre una nuova consapevolezza,passando all’azione. I dati che ci vengono forniti, evidenziano anche come il covid19 proliferi maggiormente nei territori più inquinati.

Lo dichiara il consigliere comunale del PSI Paolo Ottobrino.

Ogni cittadino nel proprio piccolo deve cambiare i propri comportamenti.Occorre incentivare forme alternative di mobilità urbana,e la politica deve fare la sua parte investendo in maniera massiccia sulla green economy che in un momento di profonda crisi economica, puo’rappresentare un’elemento imprescindibile su cui puntare per la ripresa economica.