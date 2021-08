PAQUALE VESSA IN CAMPO A MILANO NELLA LISTA DEL SINDACO BERNARDO

L’ex parlamentare di Forza Italia Pasquale Vessa, a sorpresa, nelle prossime elezioni comunali sarà in campo a Milano nella lista che porta il nome del candidato sindaco di centro destra Luca Bernardo. Vessa, dopo aver declinato l’invito di Aniello Salzano a partecipare alle prossime comunali di Salerno come capolista della civica a sostegno di Vincenzo Napoli, ha optato per Milano dove, da anni, ha spostato il centro dei suoi interessi imprenditoriali. Una scelta di campo ma anche di amicizia: nel corso della sua esperienza in Parlamento, Pasquale Vessa è stato molto vicino a Maurizio Bernardo, anche lui parlamentare di Forza Italia, fratello di Luca ed oggi all’interno dello staff per la candidatura a sindaco di Milano.

Share on: WhatsApp