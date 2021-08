EBOLI, COMUNALI 2021.TONINO CUOMO ATTIRA I CANDIDATI, LISTE FORTI E RADICATE

Nell’arco di 10 giorni, dal momento della presentazione ufficiale della sua candidatura a sindaco, Tonino Cuomo sta incassando l’interesse di numerosi candidati al consiglio comunale di Eboli che, in maniera diretta, hanno deciso di sostenere la sua candidatura alla carica di sindaco per le prossime elezioni comunali. Una campagna elettorale partita in sordina, senza mai fare polemiche, senza un attacco agli altri candidati, ma portata avanti sul territorio, in tutte le zone della Città di Eboli: poco social, molto reale; pare essere questa la filosofia della campagna elettorale dell’ex parlamentare di Eboli, oggi pronto a mettersi a disposizione della sua città.

