PARLAMENTO CONVOCATO PER DOMANI IN SEDUTA COMUNE PER L’ELEZIONE DI 4 GIUDICI COSTITUZIONALI

E’ convocato per domani, a partire dalle 13:00, il Parlamento in seduta comune per l’elezione di quattro Giudici Costituzionali. Un voto molto atteso dopo i tentativi, andati a vuoto, nei mesi scorsi di trovare un accordo tra maggioranza ed opposizione. Pare che, per la giornata di domani, ci potrebbe essere una schiarita con un’intesa raggiunta, essenzialmente tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico, anche grazie all’ok di Forza Italia che potrebbe mettere in campo la candidatura del Vice Ministro della Giustizia Paolo Sisto, che in caso di elezioni si dimetterebbe dal ruolo di deputato.

I quattro giudici costituzionali che, domani, a Roma, potrebbero essere eletti andranno a comporre il collegio giudicante anche sul ricorso presentato dal Governo contro la Legge Regionale della Campania sul Terzo Mandato di De Luca.