PASQUALE SOMMESE (AZIONE): “MORTI SUL LAVORO, ORA INIZIATIVA CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA”

“Tre uomini sono usciti di casa per lavorare e non vi faranno più ritorno. È inaccettabile che nel 2025 si continui a morire di lavoro. Esprimo il mio cordoglio alle famiglie delle vittime e la mia vicinanza a tutta la comunità del Vomero, colpita da questa ennesima tragedia silenziosa.”

Così Giuseppe Sommese, consigliere regionale di Azione e Presidente della I Commissione, interviene dopo il drammatico incidente avvenuto questa mattina in via San Giacomo dei Capri, dove tre operai sono precipitati da un’impalcatura mobile durante lavori di ristrutturazione, perdendo la vita sul colpo.

“Non è il momento delle parole rituali: serve un’azione immediata, concreta, coraggiosa. La sicurezza sul lavoro non può restare confinata a un tema da convegni o post commemorativi. È un dovere quotidiano, che riguarda i controlli, le responsabilità, la qualità delle imprese, la formazione e la tutela effettiva delle persone.”

Sommese ha annunciato la volontà di sollecitare in Consiglio regionale un confronto urgente su un piano straordinario per la sicurezza nei cantieri, con misure specifiche per il settore edile e le imprese subappaltatrici. “Non possiamo più accettare che in troppi casi si lavori senza verifiche adeguate, con attrezzature instabili, in condizioni non degne di un Paese civile.”

“La Regione ha il dovere di attivarsi subito, insieme a Comuni, Asl e Ispettorato, per rafforzare la rete dei controlli e assicurare che ogni cantiere attivo in Campania venga verificato secondo parametri chiari e condivisi. Chiederò che si calendarizzi un’informativa urgente in aula: questa non può essere solo una notizia di cronaca. Deve diventare una priorità politica.”