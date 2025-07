GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “PROFONDO CORDOGLIO VITTIME INCIDENTE SUL LAVORO A NAPOLI”

“Esprimo profondo cordoglio per le vittime della tragedia avvenuta oggi a Napoli. È un dolore che colpisce l’intera comunità e che impone rispetto e responsabilità. Alle famiglie va il mio pensiero più sincero”. Lo afferma Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.

“La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta – prosegue – e per questo Forza Italia propone uno strumento concreto, pensato in particolare per le piccole e medie imprese: un voucher sicurezza, ovvero un contributo pubblico che aiuti le aziende a sostenere i costi della formazione obbligatoria. È un modo per garantire più prevenzione, più consapevolezza, più tutela per chi lavora, senza scaricare tutto il peso sulle spalle degli imprenditori”.

“Non si può e non si deve morire di lavoro. Lo dobbiamo a chi non c’è più e a chi ogni giorno, in cantiere come in fabbrica, si guadagna onestamente la vita”, conclude.

