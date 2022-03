PD CAMPANIA. RIUNIONE A SALERNO PER ODDATI NUOVO SEGRETARIO REGIONALE

Una riunione, seppure informale, per tracciare la strada per arrivare, in tempi rapidi, alla elezione del nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico della Campania, il tutto senza dover convocare un congresso ma con una semplice seduta dell’Assemblea Regionale. E’ questo il succo dell’incontro che, nel pomeriggio di oggi, numerosi esponenti del Pd di Salerno, guidati da Piero De Luca, hanno tenuto in Provincia: il nome che è arrivato sul tavolo è quello di Nicola Oddati, già in passato all’interno della Segreteria Nazionale con Nicola Zingaretti. Conti alla mano, gli esponenti del Pd di Salerno sperano di poter chiudere la partita, anche se con qualche forzatura, senza dover fare ricorso al Congresso che allungherebbe i tempi e riaprirebbe la partita segreteria regionale proprio alla vigilia dell’avvio della campagna elettorale per le Politiche 2023.

