PD-M5S, OK A NAPOLI SU MANFREDI. ED ORA E’ PIU’ FACILE TROVARE ACCORDO A SALERNO

In gergo si parla di accordi a cascata, perchè una volta che si sblocca la trattativa piu’ complicata è molto piu’ semplice chiudere anche le altre. Ed ora che a Napoli, in vista delle prossime elezioni comunali 2021, il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle hanno annunciata una sacra alleanza sul nome dell’ex Ministro Gaetano Mafredi, a cascata, appunto, potrebbero arrivare le intese anche sugli altri comuni. A cominciare, pare chiaro, da quello di Salerno dove il M5S continua a parlare, tra le righe, di una possibile corsa in solitaria ma sembra sempre piu’ probabile un’intesa, magari piu’ in là nel tempo, con l’attuale sindaco Vincenzo Napoli e con la sua maggioranza. Sarà un prezzo da pagare per una alleanza strutturale che, a breve, potrebbe coinvolgere anche la Regione Campania ? Forse, è ancora presto ma un segnale arriverà: sia a Napoli che a Salerno.

Share on: WhatsApp