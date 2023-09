PELLEZZANO. APPROVATA ALL’UNANIMITA’ ADESIONE A DISTRETTO DEL COMMERCIO

Un minuto di silenzio per commemorare tutte le vittime di femminicidio, tra cui quella dell’ultimo tragico fatto avvenuto a Battipaglia pochi giorni fa, dove la giovane 37enne Maria Rosaria Troisi è stata uccisa dal marito 40enne Marco Aiello. Questo momento di raccoglimento è stato proposto dal Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, prima della votazione sulla composizione della Commissione Pari Opportunità nel corso del Consiglio Comunale di venerdì 22 settembre 2023.

“Come istituzione – ha detto il Primo Cittadino – siamo vicini a tutte le donne che subiscono ingiustificate violenze, cadendo a volte anche vittime di questi ripugnanti ed inqualificabili aggressioni personali. Bisogna intervenire al più presto per fermare queste atrocità che ogni anno si perpetrano nei confronti delle esponenti del gentil sesso”.

Al termine del minuto di silenzio è stata costituita la Commissione Pari Opportunità del Comune di Pellezzano con l’elezione dei seguenti membri che la compongono: Maria Rosaria Meo, Maria Farina, Mariella Gentile, Carmen Vernieri ed Eliana Senatore. A loro, tutte donne, il compito di promuovere i valori e il rispetto delle persone e compiere tutte le azioni atte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.

Il Civico Consesso ha poi votato all’unanimità l’adesione del Comune di Pellezzano al Distretto del Commercio “FPC della Valle dell’Irno” insieme ai Comuni di Fisciano e Calvanico. L’intento è quello di creare un Distretto Diffuso del Commercio (DDC) che servirà un bacino di utenza di oltre 26mila abitanti.

“Oggi più che mai – ha dichiarato il Sindaco Morra – questo piano di lavoro risulta necessario per sostenere un settore come quello del commercio in forte difficoltà; alla base di sicuro c’è l’obiettivo di creare un partenariato stabile che costruisca un proprio un sistema di valori condiviso, da comunicare e poi da perseguire nel settore di propria competenza, ossia la valorizzazione dei luoghi del commercio”.

Altro obiettivo della realizzazione di questo distretto è quello di rendere sempre più attrattivo il territorio della Valle dell’Irno in termini turistici per favorire in maniera adeguata e condivisa l’accesso alle strutture ricettive presenti in loco e favorire in questo modo una conoscenza dei luoghi d’arte, storici e architettonici che lo contraddistinguono.