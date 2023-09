PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “ADDIO A NAPOLITANO, HA SCRITTO STORIA DEL PAESE”

“Addio a Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica.

Ci lascia un uomo di straordinario spessore intellettuale, culturale ed istituzionale. Un politico che ha segnato e scritto la storia del nostro Paese. Un riformista ed europeista convinto, di immenso valore. Un punto di riferimento assoluto, per la sua passione, il senso del dovere, il rispetto per le istituzioni, la vicinanza al mondo del lavoro.

Alla sua famiglia, le più sentite condoglianze”

Così in una nota il deputato Dem Piero De Luca

