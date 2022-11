PELLEZZANO. OK AI FONDI DEL MINISTERO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO

“Un grazie – ha detto il Sindaco Francesco Morra – a tutti coloro che si sono impegnati per intercettare le risorse utili alla realizzazione di questa nuova opera. Il nuovo asilo nido che sorgerà a Cologna è stato ribattezzato appunto come l’Asilo di Tutti in quanto è destinato all’intera Comunità di Pellezzano andando a soddisfare i bisogni delle famiglie del territorio”.