PELLEZZANO. PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO APERTURA DEL CIMITERO PER L’EPIFANIA

“Anche quest’anno, nonostante la campagna vaccinale in atto – dichiara il Promo Cittadino – ci troviamo ad affrontare un’emergenza sanitaria con numeri di contagiati di gran lunga superiori rispetto alle previsioni. Anche se, proprio grazie al siero anticovid, la situazione sembra essere più sotto controllo. Tuttavia non abbiamo voluto rinunciare all’apertura del nostro Cimitero Comunale nel giorno che precede l’Epifania, che è ormai diventato un appuntamento fisso a conclusione delle Festività Natalizie per offrire a tutti la possibilità di vivere un momento di intimità con i propri cari che purtroppo ci hanno preceduto nel lasciare la vita terrena. Un momento di particolare raccoglimento e condivisione, soprattutto per coloro che hanno perso una persona cara e un momento in cui il dono più grande che ciascuno di noi può regalare in questa notte magica è la preghiera rivolta a un proprio congiunto, avendo la possibilità di avvicinarsi, spiritualmente, a coloro che hanno lasciato un vuoto nella nostra vita. Si auspica, che questa occasione di visita e preghiera al Cimitero sia vissuta con spirito di responsabilità e di buon senso, mantenendo alta l’attenzione al rispetto delle norme per la prevenzione del Covid-19”.