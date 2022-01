FISCIANO. ALFONSO CAVALIERE: “ECCO PERCHE’ SONO SOSPESI LAVORI IN VIA DEL CENTENARIO”

Ha, altresì, rappresentato che è stato convocato, presso il Comune di Fisciano , per il 5 gennaio, il direttore dei lavori di Ferrovie dello Stato, per comprendere quando riprenderanno i lavori e per cercare di farli accelerare.

In buona sostanza, l’ente comunale, sul cui territorio vengono eseguiti dei lavori di notevole importanza da parte di un soggetto terzo, non è stato in grado di fornire una risposta sui tempi di riapertura di un punto nevralgico per la circolazione veicolare tra la frazione di Lancusi ed i paesi limitrofi.