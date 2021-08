PICENTINI, IL SINDACO DI CASTIGLIONE PERDE LE STAFFE PER L’INTERROGAZIONE DI SONIA ALFANO

Evidentemente non ha retto le critiche, abituato ad avere una voce unica, quella del Pd, in tutta la zona dei Picentini: e l’interrogazione presentata da Sonia Alfano, in qualità di Consigliere Provinciale, al Presidente Strianese sulla situazione della viabilità nella zona dei Picentini, lo ha fatto andare su tutte le furie. Il Sindaco di Castiglione Bottigliero- che non è consigliere provinciale ma uomo del Partito Democratico – ha vissuto la legittima richiesta della collega di San Cipriano Picentino come lesa maesta’, perchè, forse, nei Picentini, vige l’obbligo del pensiero unico. Peccato, pero’, questa volta ha solo perso le staffe per un intervento che andava, comunque, nell’interesse del territorio: probabilmente, gli interessi di partito valgono di piu’.

Ecco la replica del Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano: ” Mi spiace per il “disappunto” manifestato dal mio collega Sindaco. Il mio intervento, sollecitato conoscendo il mio ruolo, è stato come sempre collaborativo e rispettoso della comunità castiglionese, come fatto per i vaccini, per i pacchi alimentari durante il periodo covid, per il supporto agli uffici con i miei dipendenti.

E mai mi sono permessa di screditare nessun collega, neanche quando non sono stati rispettati gli accordi alla Comunità Montana.

Ho sempre avuto rispetto istituzionale. Comunque continuerò a lavorare nell’interesse del nostro Territorio!

Ed avrò sempre rispetto di una comunità che amo: I PICENTINI