PIERO DE LUCA A LIONI (AVELLINO) PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO BORGO 4.0

“Il progetto presentato oggi a Lioni, Borgo 4.0, rappresenta un punto di riferimento nazionale, da prendere a modello per il futuro utilizzo efficace e virtuoso dei fondi straordinari del PNRR.

Si punta sulla formazione, sulla ricerca e sulla sinergia tra pubblico e privato per realizzare un percorso di eccellenza nel settore della mobilità sostenibile e intelligente.Transizione ecologica e digitale, sviluppo del Mezzogiorno puntando sulla formazione professionale e tecnica dei giovani per nuove importanti opportunità di occupazione. Sono questi gli obiettivi fondamentali perseguiti da un progetto pilota unico in tutta Europa”.

Lo ha dichiarato l’on. Piero De Luca che ha partecipato stamattina al convegno “Il ruolo degli istituti professionali e tecnici nel Pnnr- Lioni e il Borgo 4.0”.

