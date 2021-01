PIERO DE LUCA (PD): “FRECCIAROSSA PER ROMA, IN ARRIVO RIATTIVAZIONE SERVIZIO”

“Nelle scorse ore -spiega il deputato Dem-ho raccolto le sollecitazioni di molti pendolari preoccupati per l’impossibilità di prenotare i biglietti on line a partire dal mese di Febbraio. Interpellati immediatamente i vertici di Trenitalia, mi è stato assicurato che si è trattato di un disguido informativo al sistema, che rende impossibile l’acquisto dei biglietti. Nei prossimi giorni, quindi, dopo l’aggiornamento dei sistemi on line, i biglietti saranno regolarmente in vendita. Questo treno-continua Piero De Luca- è di cruciale importanza per i numerosi pendolari che raggiungono quotidianamente la Capitale per motivi di lavoro. Nello scorso mese di novembre, mi sono fatto portavoce delle istanze di molti viaggiatori preoccupati per la soppressione della corsa, poi scongiurata, grazie al proficuo rapporto di interlocuzione instaurato con i vertici di Trenitalia. Anche in questo caso-conclude il deputato Dem-possiamo tranquillizzare tutti, la corsa delle 5:15 non sarà soppressa”.

Share on: WhatsApp