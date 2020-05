PIERO DE LUCA (PD): “GRANDE RISULTATO IN PROVINCIA CON DELIBERA SU AMBIENTE”

“La tutela dell’ambiente e della salute pubblica sono tematiche delicate che rappresentano delle priorità politiche nell’azione del Partito Democratico”

Così in una nota l’On. Piero De Luca

“E’ per questo motivo che esprimo grande soddisfazione per il lavoro fatto dall’Amministrazione Provinciale a guida Partito Democratico-continua il deputato Dem-che, in piena sintonia con la Regione Campania, ha adottato una delibera consiliare in cui dichiara le città di Battipaglia e Sarno “aree sature” e, quindi, non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti. Un risultato davvero storico, sia perché la Provincia di Salerno è stato il primo Ente in Italia ad adottare – pur in assenza di una normativa nazionale di riferimento – un provvedimento così importante su un tema tanto delicato e sia perché questa delibera era molto attesa dai cittadini battipagliesi e sarnesi, preoccupati per il presente e futuro dei propri cittadini.

Negli enti in cui governa – conclude De Luca – il PD continua a mantenere gli impegni presi, dimostrandosi ancora una volta estremamente attento alle esigenze e agli interessi dei cittadini”.