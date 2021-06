PIERO DE LUCA (PD): “INCONTRO CORDIALE CON IL VICE MINISTRO ECONOMIA CASTELLI”

“Stamattina, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ho avuto un incontro cordiale e costruttivo con la Vice Ministra Laura Castelli.

Abbiamo condiviso l’esigenza di portare avanti con determinazione le Riforme previste nel Recovery Fund, necessarie per ottenere le risorse del Next Generation EU e indispensabili per rendere l’Italia più moderna, equa e competitiva.

In questo contesto, abbiamo affrontato il tema del rilancio infrastrutturale del Paese e, in particolare, della proroga dei finanziamenti per la realizzazione del ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’Eur, nonché delle ulteriori opere relative agli aeroporti di Firenze e Salerno, interventi importanti e strategici.

Piena sintonia è stata riscontrata, infine, sulla necessità di mettere in campo tutti gli sforzi, già in sede di conversione del Decreto Sostegni bis, per scongiurare il default dei tanti enti locali interessati dalla recente sentenza della Corte Costituzionale sulle anticipazioni di liquidità. Sostenere le amministrazioni pubbliche vuol dire difendere i servizi essenziali ai nostri cittadini.

Continuiamo a lavorare con fiducia, per il rilancio e la ripartenza del Paese dopo la pandemia”.

Lo scrive sui social On. Piero De Luca Vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati.