CAMBIAMO – CORAGGIO ITALIA: SOLIDARIETA’ A CAPITANERIA DI PORTO PER AGGRESSIONE CAMEROTA

Giunga la nostra solidarietà al comandante della guardia costiera di Marina di Camerota per aver subito delle Minacce di morte da parte di un pescatore. Il grave episodio si è verificato venerdì mentre il Comandante dell’Ufficio locale marittimo stava effettuando, lungo la banchina del molo di sopraflutto, un semplice giro di perlustrazione in compagnia di un marinaio della Guardia Costiera che l’accompagnava per la consueta visita di controllo ed è a quel punto che è stato minacciato da un pescatore del posto ,a bordo della propria imbarcazione, con frasi ingiuriose e violente arrivando, sembrerebbe, anche a minacciarlo di morte.

il Coordinamento Provinciale Salerno di Cambiamo! – Coraggio Italia ripudia qualsiasi atto di violenza verbale e fisica a qualsiasi persona ed in particolar modo agli uomini e le donne delle istituzioni delle forze Armate e polizia, che con grande sacrificio e senso del dovere e abnegazione svolgono le loro funzioni per la tutela dei diritti dei cittadini. Invitiamo le autorità preposte a fare chiarezza quanto prima sull’accaduto per evitare ogni dubbio d’interpretazione.