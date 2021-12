Il Vice Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati Piero De Luca guarda anche ai prossimi appuntamenti elettorali di primavera in Provincia di Salerno: le Comunali di Agropoli, Nocera Inferiore e Mercato San Severino. E, per gli ultimi due comuni, non esclude che la scelta del candidato sindaco possa passare attraverso lo strumento delle Primarie.

