BATTIPAGLIA. MAGGIORANZA IN FRANTUMI, 5 ASSENTI, SALTA LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sono bastate poche settimane per mandare in frantumi la variegata maggioranza del Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese che, nel pomeriggio di oggi, a causa dell’assenza di ben 5 consiglieri espressione delle forze di governo, ha dovuto procedere al rinvio del consiglio comunale per la mancanza del numero legale. A mancare all’appello i consiglieri comunali Pierpaolo Greco, Angela Ventriglia, Gabriella Nicastro, Angela la torre e Francesco Marino. All’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consolidato che rappresentava una ratifica del lavoro, portato avanti negli ultimi 5 anni, dalla precedente amministrazione comunale di Battipaglia. Un brutto segnale per l’amministrazione comunale di Battipaglia e per il Sindaco Cecilia Francese alla vigilia di un importante appuntamento: quello con le elezioni provinciali del prossimo 18 Dicembre.

