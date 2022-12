PINO BICCHIELLI (NM): “SOLIDARIETA’ AL MINISTRO DELLA DIFESA GUIDO CROSETTO”

Parole e gesti violenti sono sempre da respingere con fermezza, qualsiasi sia la provenienza e la motivazione che li ispira. Ma quando le minacce vengono espresse in nome di presunti ideali ‘pacifisti’, la circostanza è assurda e la dice lunga sulla coerenza di chi se ne fa protagonista e sulla genuinità delle sue convinzioni. Solidarietà doppia al ministro Crosetto: per le minacce ricevute e per l’offesa al più elementare buon senso”. Lo dichiara Pino Bicchielli, capogruppo di ‘Noi Moderati’ in Commissione Difesa alla Camera.

